Türkiye'de Yaşayan Bir Japon'un Barış Manço ile İlgili Sözleri Dikkat Çekti: "Dini Bir Grup Çağırıyor"

Barış Manço, Türkiye'nin en önemli ve değerli sanatçılarından biri. Kendine özgü müzik tarzı, sözlerindeki derin anlamlar ve 7'den 70'e herkese hitap etme yeteneği ile tanınan Manço, Türk müzik tarihinde önemli bir yer tutar. Barış Manço, müziği ve kişiliği ile sadece Türkiye'de değil, dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Manço özellikle Japonlar ile olan bağı ile biliniyor.
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Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Yoshi Enomoto, Yotube kanalında yaptığı bir programda Barış Manço hakkında bir açıklama yaptı.
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Barış Manço'yu Japonyada dini, siyasi bir grubun tanıdığını ve onların çağırdığını söyleyen Enomoto, "Japonya'da Barış Manço'yu herkes tanımaz." dedi.
Kendisinin Barış Manço'yu çok sevdiğini belirten Yoshi "Japonya'da Barış Manço'nun tanınmaması onun muhteşem sanatçı olduğu gerçeğini değiştirmez." diyerek Barış Manço hayranlarının gönlünü aldı.
İşte o açıklama;
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