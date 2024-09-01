Giray Altınok Prens Dizisinin Devam Edip Etmeyeceği Sorusunu Yanıtladı: "Aslan Gibi Yapıyoruz Bu İşi"

Dijital platformlarda en çok izlenen dizi olan Prens'in oyuncuları ve senaristleri Prens Talks isimli bir programla bir araya geldi. Programda güldüren anların yanında, dizinin hayranlarının merak ettiği pek çok soruya da yanıt verildi.
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Programda dizinin hem oyuncusu hem senaristi olan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan dizinin devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtladı.
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3. sezonun hikayelerini oluşturmaya başladıklarını söyleyen ikili dizinin hayranlarını daha da sevindirecek bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
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