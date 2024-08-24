Aslen Kıbrıs Türkü Olan Hazar Ergüçlü'nün Yerel Bir Kıbrıs Kanalına Verdiği Röportaj Beğeni Topladı

Medcezir, Kuzey Güney, Ahlat Ağacı gibi ses getirmiş projelerde gösterdiği performansla hayran bırakan Hazar Ergüçlü, Türk dizi ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve başarılı performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Ergüçlü, her rolün hakkını veren bir isim. Özellikle son dönemde Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri isimli dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri ile yeri yerinden oynattı desek yeridir. Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ergüçlü, oyunculuk eğitimini İstanbul'da tamamladı ve kariyerine de burada başladı.