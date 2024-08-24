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"Efsane Albümler Aşka Geldi": Bir Döneme Damgasını Vurmuş Albüm Kapakları Yapay Zeka ile Canlandırıldı

"Efsane Albümler Aşka Geldi": Bir Döneme Damgasını Vurmuş Albüm Kapakları Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 16:13

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Herkesin müzik zevki elbette farklıdır fakat bazı albümler varki hemen hemen herkes için özeldir. Üzerlerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi dinlenirken, bir yandan da dinleyenleri eski yıllarına götürür. O albümlerden bazılarının yapay zeka ile bambaşka bir boyuta taşındığı harika bir çalışma yapıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-5elYYNlzN/
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'skvilla.ai' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu efsane albüm kapaklarını yapay zeka ile hareketlendirdi.

'skvilla.ai' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu efsane albüm kapaklarını yapay zeka ile hareketlendirdi.

Barış Manço'dan Ceza'ya, Zeki Müren'den Tarkan'a pek çok ismin albümünün kullanıldığı çalışma beğeni topladı.

Barış Manço'dan Ceza'ya, Zeki Müren'den Tarkan'a pek çok ismin albümünün kullanıldığı çalışma beğeni topladı.

İşte o çalışma;

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