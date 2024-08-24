"Efsane Albümler Aşka Geldi": Bir Döneme Damgasını Vurmuş Albüm Kapakları Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Herkesin müzik zevki elbette farklıdır fakat bazı albümler varki hemen hemen herkes için özeldir. Üzerlerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi dinlenirken, bir yandan da dinleyenleri eski yıllarına götürür. O albümlerden bazılarının yapay zeka ile bambaşka bir boyuta taşındığı harika bir çalışma yapıldı.