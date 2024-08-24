"Efsane Albümler Aşka Geldi": Bir Döneme Damgasını Vurmuş Albüm Kapakları Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-5elYYNlzN/
Herkesin müzik zevki elbette farklıdır fakat bazı albümler varki hemen hemen herkes için özeldir. Üzerlerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi dinlenirken, bir yandan da dinleyenleri eski yıllarına götürür. O albümlerden bazılarının yapay zeka ile bambaşka bir boyuta taşındığı harika bir çalışma yapıldı.
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'skvilla.ai' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu efsane albüm kapaklarını yapay zeka ile hareketlendirdi.
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Barış Manço'dan Ceza'ya, Zeki Müren'den Tarkan'a pek çok ismin albümünün kullanıldığı çalışma beğeni topladı.
İşte o çalışma;
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