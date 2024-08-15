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Zaman Yolculuğu Gibi: Eski İstanbul Fotoğrafları Yapay Zeka ile Hareketlendirildi

Zaman Yolculuğu Gibi: Eski İstanbul Fotoğrafları Yapay Zeka ile Hareketlendirildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 13:18

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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanarak bizleri eğlendiren ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayanlar da var.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sk.villa/vide...
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'sk.villa' isimli sosyal medya kullanıcısı, eski İstanbul fotoğraflarını Yapay Zeka ile renklendirdi.

'sk.villa' isimli sosyal medya kullanıcısı, eski İstanbul fotoğraflarını Yapay Zeka ile renklendirdi.

Videoda bazı hayatlar olsa da ortaya çıkan görüntüler her birimizi bir zaman yolculuğuna çıkarttı.

Videoda bazı hayatlar olsa da ortaya çıkan görüntüler her birimizi bir zaman yolculuğuna çıkarttı.

İşte o video;

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twitter.com

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