Zaman Yolculuğu Gibi: Eski İstanbul Fotoğrafları Yapay Zeka ile Hareketlendirildi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sk.villa/vide...
Günümüzde, yapay zeka teknolojisi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanarak bizleri eğlendiren ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayanlar da var.
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'sk.villa' isimli sosyal medya kullanıcısı, eski İstanbul fotoğraflarını Yapay Zeka ile renklendirdi.
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Videoda bazı hayatlar olsa da ortaya çıkan görüntüler her birimizi bir zaman yolculuğuna çıkarttı.
İşte o video;
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