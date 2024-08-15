"Maymun Çiçeği" İçin "Küresel Acil Durum" İlan Edilince Koronavirüs Sürecinde Yaşananlar Yeniden Hatırlandı

Bildiğiniz üzere Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği virüsü için acil durum uyarısı yaptı. Son zamanlarda Afrika'da vaka sayısında önemli bir yükseliş gözlemlenen bu hastalık tüm dünyada panik yarattı.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı uyarı akıllara Koronavirüs sürecini getirdi.
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O süreçte yaşadığımız birbirinden ilginç anlar yeniden gündem oldu.
İşte o video;
Sizin korona dönemiyle ilgili en unutamadığınız olay neydi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz 🙌
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