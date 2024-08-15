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"Maymun Çiçeği" İçin "Küresel Acil Durum" İlan Edilince Koronavirüs Sürecinde Yaşananlar Yeniden Hatırlandı

"Maymun Çiçeği" İçin "Küresel Acil Durum" İlan Edilince Koronavirüs Sürecinde Yaşananlar Yeniden Hatırlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 11:44

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Bildiğiniz üzere Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği virüsü için acil durum uyarısı yaptı. Son zamanlarda Afrika'da vaka sayısında önemli bir yükseliş gözlemlenen bu hastalık tüm dünyada panik yarattı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı uyarı akıllara Koronavirüs sürecini getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı uyarı akıllara Koronavirüs sürecini getirdi.

O süreçte yaşadığımız birbirinden ilginç anlar yeniden gündem oldu.

O süreçte yaşadığımız birbirinden ilginç anlar yeniden gündem oldu.

İşte o video;

Sizin korona dönemiyle ilgili en unutamadığınız olay neydi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz 🙌

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