Doktor Murat Aksoy DSÖ'nün Acil Durum İlan Ettiği Maymun Çiçeği Hastalığı ile İlgili Bilgi Verdi

Koronavirüs sürecinin travmaları ve yarattığı tahribat henüz yeni düzelmişken, son zamanlarda Afrika'da vaka sayısında önemli bir yükseliş gözlemlenen Maymun Çiçeği hastalığına dair Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel ölçekte bir acil durum ilan edildiği bildirildi.
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Prof.Dr. Murat Aksoy'un Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili uyarıların ilk yapıldığı dönemde paylaştığı video yeniden hatırlandı.
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Koronavirüs'ten daha az bulaşıcı olduğunu söyleyen Murat Aksoy'un verdiği bilgiler, özellikle bu konuda panik yapanları biraz olsun rahatlattı.
İşte o açıklama;
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