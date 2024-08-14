Doktor Murat Aksoy DSÖ'nün Acil Durum İlan Ettiği Maymun Çiçeği Hastalığı ile İlgili Bilgi Verdi

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın Kazım Karabekir Açıklaması: 'O Kadar Muhafazakar Değil Baya İlerici Biri'

Emrah Safa Gürkan'dan 'Taksi Lobisi" Yorumu: "Taksici Diye Bir Lobi Nasıl Yönetiyor Ya Bizi?"