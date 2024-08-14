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Her Açıklamasıyla Ayrı Şaşırtan Oytun Erbaş Bu Sefer de Ölürken Biyolojik Olarak Neler Yaşandığını Anlattı

Her Açıklamasıyla Ayrı Şaşırtan Oytun Erbaş Bu Sefer de Ölürken Biyolojik Olarak Neler Yaşandığını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 20:38

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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı özellikle korona zamanı yaptığı 'Türkler korona olmaz' açıklamasıyla hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisinin şaşırtıcı açıklamaları korona zamanıyla sınırlı kalmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde 'Z kuşağı otistik bir kuşak' diyerek bir kere daha hepimizi şaşkınlığa uğrattı.

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Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan Oytun Ertaş, inanın ölürken biyolojik olarak neler yaşadığını anlattı.

Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan Oytun Ertaş, inanın ölürken biyolojik olarak neler yaşadığını anlattı.

Kalp durmasının orgazmla eşdeğer olduğunu söyleyen Erbaş, açıklamasıyla yine gündem oldu.

Kalp durmasının orgazmla eşdeğer olduğunu söyleyen Erbaş, açıklamasıyla yine gündem oldu.

İşte o açıklama;

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