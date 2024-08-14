Her Açıklamasıyla Ayrı Şaşırtan Oytun Erbaş Bu Sefer de Ölürken Biyolojik Olarak Neler Yaşandığını Anlattı

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı özellikle korona zamanı yaptığı 'Türkler korona olmaz' açıklamasıyla hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisinin şaşırtıcı açıklamaları korona zamanıyla sınırlı kalmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde 'Z kuşağı otistik bir kuşak' diyerek bir kere daha hepimizi şaşkınlığa uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan Oytun Ertaş, inanın ölürken biyolojik olarak neler yaşadığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalp durmasının orgazmla eşdeğer olduğunu söyleyen Erbaş, açıklamasıyla yine gündem oldu.
İşte o açıklama;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın