Görüş Bildir
Haberler
Video
Bu Kadar Basit miydi? Bir Kadın Sadece 30 Saniyelik Bir Video ile Tüm Erkekleri Özetledi

Bu Kadar Basit miydi? Bir Kadın Sadece 30 Saniyelik Bir Video ile Tüm Erkekleri Özetledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

Erkekler ve kadınlar, tarih boyunca birbirlerini çözümlemeye, anlamaya ve birbirlerinin düşünce yapılarını kavramaya çalışmışlar.İnsanların birbirlerini anlama çabası, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin anlamlar taşır. Fakat bu durum, zamanın başlangıcından bu yana süregelen ve belki de hiçbir zaman tam anlamıyla çözülemeyecek bir gizem halini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kadın, 30 saniyede tüm erkekleri çözümlediği bir video paylaştı.

Bir kadın, 30 saniyede tüm erkekleri çözümlediği bir video paylaştı.

"Erkekler karmaşık değildir. Sözleriyle değil davranışlarıyla konuşurlar" diyen kadının videosu hem erkekler hem kadınlar tarafından beğeni topladı.

"Erkekler karmaşık değildir. Sözleriyle değil davranışlarıyla konuşurlar" diyen kadının videosu hem erkekler hem kadınlar tarafından beğeni topladı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
6
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın