Bu Kadar Basit miydi? Bir Kadın Sadece 30 Saniyelik Bir Video ile Tüm Erkekleri Özetledi

Erkekler ve kadınlar, tarih boyunca birbirlerini çözümlemeye, anlamaya ve birbirlerinin düşünce yapılarını kavramaya çalışmışlar.İnsanların birbirlerini anlama çabası, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin anlamlar taşır. Fakat bu durum, zamanın başlangıcından bu yana süregelen ve belki de hiçbir zaman tam anlamıyla çözülemeyecek bir gizem halini aldı.