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Arabada Son Ses Müzik Eşliğinde Video Çekerken Gençlerden Biri Serinlemek İsterken Arabadan Düştü

Arabada Son Ses Müzik Eşliğinde Video Çekerken Gençlerden Biri Serinlemek İsterken Arabadan Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 14:58

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Arabanın içerisinde, en sevdiğiniz melodilerin eşliğinde yol almak, özellikle yaz mevsiminin en büyük keyiflerinden biri. Bu, sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir deneyim. Fakat trafiğin her alanında olduğu gibi, bu keyfili aktivitede de dikkatli olmak son derece önemli.

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Bir grup arkadaş, arabada son ses müzik eşliğinde ilerlerken bir arkadaşları kapıyı açıp kafasını dışarı uzattı.

Bir grup arkadaş, arabada son ses müzik eşliğinde ilerlerken bir arkadaşları kapıyı açıp kafasını dışarı uzattı.

Bir anda dengesini kaybeden genç arabadan düştü. O anlar, gençlerin kamerasına anbean yansıdı.

Bir anda dengesini kaybeden genç arabadan düştü. O anlar, gençlerin kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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