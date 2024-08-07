Çin'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Araçlara Yaptırılan Folyo Kaplamalar Şişti

Bu yıl, dünya genelinde aşırı sıcaklık dalgaları hüküm sürüyor. Her yerde, insanlar bu yoğun sıcaklara karşı savaş veriyorlar. Bu durum, hem insanları hem de doğayı olumsuz etkileyen bir durum haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'de yoğun sıcaklar nedeniyle araçların folyo kaplamaları şişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde moda olan bu uygulama sıcak havanın gazabına uğrayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
İşte o görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın