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Çin'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Araçlara Yaptırılan Folyo Kaplamalar Şişti

Çin'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Araçlara Yaptırılan Folyo Kaplamalar Şişti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 18:34

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Bu yıl, dünya genelinde aşırı sıcaklık dalgaları hüküm sürüyor. Her yerde, insanlar bu yoğun sıcaklara karşı savaş veriyorlar. Bu durum, hem insanları hem de doğayı olumsuz etkileyen bir durum haline geldi.

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Çin'de yoğun sıcaklar nedeniyle araçların folyo kaplamaları şişti.

Çin'de yoğun sıcaklar nedeniyle araçların folyo kaplamaları şişti.

Son dönemde moda olan bu uygulama sıcak havanın gazabına uğrayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Son dönemde moda olan bu uygulama sıcak havanın gazabına uğrayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte o görüntüler;

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