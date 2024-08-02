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Yavaş Akan Trafikte Kendisini Romantik Anların Büyüsüne Kaptıran Sürücü Kaza Yaptı

Yavaş Akan Trafikte Kendisini Romantik Anların Büyüsüne Kaptıran Sürücü Kaza Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 16:57

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Trafikteki ani dikkat dağılması, büyük felaketlere yol açabilir. Bu durum, sadece sürücüyü değil, aynı zamanda yoldaki diğer kullanıcıları da tehlikeye atar. Dolayısıyla, trafikte her zaman dikkatli olmak, hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdekilerin güvenliği için büyük önem taşır.

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Bir sürücü, yavaş akan trafikte sevgilisiyle yakınlaşınca dikkati dağıldı.

Bir sürücü, yavaş akan trafikte sevgilisiyle yakınlaşınca dikkati dağıldı.

Ucuz atlatılan kaza, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Ucuz atlatılan kaza, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

İşte o kaza;

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