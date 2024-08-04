"Yeni Sahibine Hayırlı Olsun": Damadı Takıya Boğduktan Sonra Bir de Üzerine Yazı Asan Arkadaş Tepki Çekti

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en unutulmaz anlarını yaşadığı, sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaştığı en özel gün. Arkadaşlarının bu özel gününe damga vurmak isteyen bazı insanlar düğünü kendi gösterilerine de çevirebiliyor.
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Bir genç, evlenen yakın arkadaşını önce takıya boğdu sonra üzerine "Yeni sahibine hayırlı olsun" yazısı astı.
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Gencin bu hareketleri tepki çekerken gelinin yüz ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte o video;
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