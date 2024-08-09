Hanımcılık Kazanmış: Mimar Selim Bey 'Sade Olsun' Diyen Amcayı Neden Dinlemediğini Anlattı

Bir dönem yaptığı televizyon programında tasarladığı evlerle tüm ülkeyi büyüleyen Mimar Selim Yuhay, son dönemde yeniden gündem olmaya başladı bildiğiniz üzere. Haliyle kendisi, hakkında merak edilenleri açıklamaya başladı.
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Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Selim Bey'e kendisine ısrarla 'Sade olsun Selim Bey." diyen amcayı neden dinlemediği sorusu da soruldu.
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Önceliği hanımların isteklerine verdiğini söyleyen Selim Bey, bu konuya da açıklık getirmiş oldu.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz; 👇
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Ayıp etmiş .
Ben sade seviyorum sade olsun sade sade seviyorum ben... Mekanı Cennet olsun pekte tatlı bi amcaydı
Amca kahrından ölmüş heralde..