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Hanımcılık Kazanmış: Mimar Selim Bey 'Sade Olsun' Diyen Amcayı Neden Dinlemediğini Anlattı

Hanımcılık Kazanmış: Mimar Selim Bey 'Sade Olsun' Diyen Amcayı Neden Dinlemediğini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:32

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Bir dönem yaptığı televizyon programında tasarladığı evlerle tüm ülkeyi büyüleyen Mimar Selim Yuhay, son dönemde yeniden gündem olmaya başladı bildiğiniz üzere. Haliyle kendisi, hakkında merak edilenleri açıklamaya başladı.

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Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Selim Bey'e kendisine ısrarla 'Sade olsun Selim Bey." diyen amcayı neden dinlemediği sorusu da soruldu.

Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Selim Bey'e kendisine ısrarla 'Sade olsun Selim Bey." diyen amcayı neden dinlemediği sorusu da soruldu.

Önceliği hanımların isteklerine verdiğini söyleyen Selim Bey, bu konuya da açıklık getirmiş oldu.

Önceliği hanımların isteklerine verdiğini söyleyen Selim Bey, bu konuya da açıklık getirmiş oldu.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz; 👇

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Another User

Ben sade seviyorum sade olsun sade sade seviyorum ben... Mekanı Cennet olsun pekte tatlı bi amcaydı

hedefsizkitle

Amca kahrından ölmüş heralde..