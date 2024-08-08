Bir Set Çalışanı Açıkladı: Kötü Filmler Kara Para Aklama Yöntemi Olarak mı Kullanılıyor?

Ülkemizin bu yıl içerisinde sıkça karşılaştığı bir durum olan 'kara para aklama' konusu, gündemimizi oldukça meşgul etti. Bu durum, toplumumuzun her kesiminden insanları etkileyen ve üzerinde durulması gereken bir mesele haline geldi. Bu olayların ardından aldığımız her hizmeti sorgulamaya başladık.