Bir Set Çalışanı Açıkladı: Kötü Filmler Kara Para Aklama Yöntemi Olarak mı Kullanılıyor?

Ülkemizin bu yıl içerisinde sıkça karşılaştığı bir durum olan 'kara para aklama' konusu, gündemimizi oldukça meşgul etti. Bu durum, toplumumuzun her kesiminden insanları etkileyen ve üzerinde durulması gereken bir mesele haline geldi. Bu olayların ardından aldığımız her hizmeti sorgulamaya başladık.
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Set çalışanı Yener Yalçın, kötü filmlerin de bir kara para aklama yöntemi olup olmadığı sorularını yanıtladı.
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Kötü filmlerin vergiden düşmek için yapılabildiğini söyleyen Yalçın "O filmi 1'e mâl ettiysen 10'a mâl ettiğini söylüyorsun. Tanıdığın firmalara 10 lira fatura kesip 10 lira da vergiden kesiyorsun. Bu şekilde kötü film yaparak vergiden düştüklerini biliyorum.” dedi.
İşte o video;
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E faturayı kesen taraf bu sefer vergi ödeyecek. Bir şey değişmiyor ki.
bir kurumdan!!! 10 birim destek alıyorsun, 1 birime mal ediyorsun. hadi diyelim vergisi 2 birim onu da sen ödüyorsun cepte kalıyor 7 birim.
Pek aklıma yatmadı. Bu durumda fatura kestiğin şirketin kârı çok yüksek görünecek. Bu senaryoda sen 10 lira vergi ödemekten kurtulacaksın ama karşı taraf 20 ... Devamını Gör
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge suçuna giriyor VUK 359 a göre. Sadece film sektörü değil tüm sektörlerde sahte belge düzenleme var.