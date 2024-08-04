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Her Konuda Kendi Tespitleriyle Güldüren Oğuzhan Alpdoğan Instagram'ın Kapatılmasını da Mizahıyla Yorumladı

Her Konuda Kendi Tespitleriyle Güldüren Oğuzhan Alpdoğan Instagram'ın Kapatılmasını da Mizahıyla Yorumladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 19:56

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Oğuzhan Alpdoğan'ı artık tanımayan yoktur. Kendi mizahını oluşturan Alpdoğan kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Kendisi hemen hemen her konuda, yaptığı nokta atışı tespitlerle beğeni topluyor.

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Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın kapatılmasını da yine kendi tarzıyla mizaha dönüştürdü.

Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın kapatılmasını da yine kendi tarzıyla mizaha dönüştürdü.

Video için kahvede oturan bir amcayı da ikna etmeyi başaran Alpdoğan yine beğeni topladı.

Video için kahvede oturan bir amcayı da ikna etmeyi başaran Alpdoğan yine beğeni topladı.

İşte o video;

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