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Yusuf Dikeç Mete Gazoz Nereli? Milli Olimpiyat Sporcularımızın Memleketlerini Tahmin Edebilir misiniz?

Yusuf Dikeç Mete Gazoz Nereli? Milli Olimpiyat Sporcularımızın Memleketlerini Tahmin Edebilir misiniz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:50

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2024 Paris Olimpiyatları geçtiğimiz günlerde başladı. Tüm heyecanıyla devam eden olimpiyatlarda ter döken sporcularımız her birimize gurur yaşatıyor bildiğiniz üzere.

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Her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmak için yoğun çaba sarf eden milli sporcularımızın memleketlerini tahmin etmeye çalıştık.

Her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmak için yoğun çaba sarf eden milli sporcularımızın memleketlerini tahmin etmeye çalıştık.

Peki siz Mete Gazoz'dan Yusuf Dikeç'e başarılı sporcularımızın memleketlerini tahmin edebilir misiniz?

Peki siz Mete Gazoz'dan Yusuf Dikeç'e başarılı sporcularımızın memleketlerini tahmin edebilir misiniz?

İşte o video;

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