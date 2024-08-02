Olimpiyat Köyündeki İki Görevli Ülkelerin Sporcularının Kaldıkları Binaların Dış Tasarımlarını Gösterdi

2024 Paris olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından sporcunun ter döktüğü olimpiyatta milli sorcularımızda bize gurur yaşatmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyat Köyü'nde bulunan iki kişi, ülkelerin kaldıkları binaların dış tasarımlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her bir ülke için ayrı ayrı hazırlanan binaların, o ülkenin renkleriyle ve sembolleriyle donatıldığı görüldü.
İşte o binalar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın