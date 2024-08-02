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Olimpiyat Köyündeki İki Görevli Ülkelerin Sporcularının Kaldıkları Binaların Dış Tasarımlarını Gösterdi

Olimpiyat Köyündeki İki Görevli Ülkelerin Sporcularının Kaldıkları Binaların Dış Tasarımlarını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 16:20

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2024 Paris olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından sporcunun ter döktüğü olimpiyatta milli sorcularımızda bize gurur yaşatmaya devam ediyor.

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Olimpiyat Köyü'nde bulunan iki kişi, ülkelerin kaldıkları binaların dış tasarımlarını paylaştı.

Olimpiyat Köyü'nde bulunan iki kişi, ülkelerin kaldıkları binaların dış tasarımlarını paylaştı.

Her bir ülke için ayrı ayrı hazırlanan binaların, o ülkenin renkleriyle ve sembolleriyle donatıldığı görüldü.

Her bir ülke için ayrı ayrı hazırlanan binaların, o ülkenin renkleriyle ve sembolleriyle donatıldığı görüldü.

İşte o binalar;

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