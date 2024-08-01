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Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç'in Eski Antrenmanlarından Görüntüler Paylaşıldı

Tüm Dünyanın Konuştuğu Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç'in Eski Antrenmanlarından Görüntüler Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 15:32

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Müsabakası sırasındaki rahat tavırlarıyla tüm dünyada gündem olan milli atıcımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, gümüş madalyayla ülkemize büyük bir gurur yaşattı bildiğiniz üzere.

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Uzun yıllardır bu spora emek veren Dikeç'in eski antrenman görüntüleri paylaşıldı.

Uzun yıllardır bu spora emek veren Dikeç'in eski antrenman görüntüleri paylaşıldı.

Başarılı sporcumuzun, emeği ve özverisi bir kere daha görüldü.

Başarılı sporcumuzun, emeği ve özverisi bir kere daha görüldü.

İşte o görüntüler;

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Kaç yıl öncesinin videosu bu,görüntü kalitesi iyi,sanırım 7-8 yılı var.Abimizin bu kadar sürede beyazlamış anca saçı.51 yaşında dersek 43 yaşına kadar iyi si... Devamını Gör