Bir Üniversiteye Misafir Olan Sinan Çalışkanoğlu Öğrencileri Kırmayarak "Hades" Taklidi Yaptı

Başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu sayısız yapımda yer alsa da Selena dizisinde canlandırdığı 'Hades' karakteri ile özdeşleşti. Çünkü koca bir nesil, bu efsane diziyle büyüdü. Selena ile büyüyen nesil şimdi üniversiteli olunca, Sinan Çalışkanoğlu konuk olduğu üniversitede gülümseten bir an yaşadı.