Bir Üniversiteye Misafir Olan Sinan Çalışkanoğlu Öğrencileri Kırmayarak "Hades" Taklidi Yaptı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulnidabeyler
Başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu sayısız yapımda yer alsa da Selena dizisinde canlandırdığı 'Hades' karakteri ile özdeşleşti. Çünkü koca bir nesil, bu efsane diziyle büyüdü. Selena ile büyüyen nesil şimdi üniversiteli olunca, Sinan Çalışkanoğlu konuk olduğu üniversitede gülümseten bir an yaşadı.
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Gazi Üniversitesi'ne bir etkinliğe konuk olan Çalışkanoğlu, etkinlik çıkışında öğrencilerle sohbet etti.
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Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen oyuncu Selena dizisindeki iknonik repliğini Hades'in sesiyle söyledi.
İşte o anlar;
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