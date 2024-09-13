Her Hareketi Ayrı Olay Olan Yıldız Tilbe Bu Sefer de Madrigal Konserinde Sahneye Bornozla Çıktı

Yıldız Tilbe müzik dünyamısın en eşsiz isimlerinden biri. Hem yaptığı şarkılarla hem nevi şahsına münhasır hareketleriyle her dönem gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz aylarda daha önce üzerine çıkmasına izin verilmeyen antik mezarın üzerinde şarkı söyleyerek gündem olan Tilbe yine sahnede tam bir 'Yıldız' hareketi diyebileceğimiz bir olaya imza attı.
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Son dönemin sevilen gruplarından Madrigal'in sahnesine konuk olan Tilbe, sahneye bornozla çıktı.
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Madrigal'in "Ne Zamandır Sendeyim" şarkısını seslendiren Tilbe'nin muazzam performansı beğeni toplarken, bornozla sahne çıkması gündem oldu.
İşte o anlar;
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