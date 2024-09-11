Görüş Bildir
Haberler
Video
Bu Nasıl Hayranlık? Bir Genç Tüm Selena Oyuncularıyla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi

Bu Nasıl Hayranlık? Bir Genç Tüm Selena Oyuncularıyla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 20:36 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 20:37

İçerik Devam Ediyor

Selena, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri. Bir neslin izleyerek büyüdüğü dizinin üzerinden neredeyse 15 sene geçti. Fakat Selena ile büyüyen nesil için hala yeri çok başka.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-myp_...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir genç, tüm Selena oyuncularıyla tek tek fotoğraf çekirdi.

Bir genç, tüm Selena oyuncularıyla tek tek fotoğraf çekirdi.

Gencin hayranlığının boyutu şaşkınlık yaratırken, dizinin hayranlarına tatlı bir nostalji yaşattı.

Gencin hayranlığının boyutu şaşkınlık yaratırken, dizinin hayranlarına tatlı bir nostalji yaşattı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın