Bu Nasıl Hayranlık? Bir Genç Tüm Selena Oyuncularıyla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-myp_...
Selena, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri. Bir neslin izleyerek büyüdüğü dizinin üzerinden neredeyse 15 sene geçti. Fakat Selena ile büyüyen nesil için hala yeri çok başka.
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Bir genç, tüm Selena oyuncularıyla tek tek fotoğraf çekirdi.
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Gencin hayranlığının boyutu şaşkınlık yaratırken, dizinin hayranlarına tatlı bir nostalji yaşattı.
İşte o video;
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