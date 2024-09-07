Anadolu Rock müziğinin çığır açan temsilcilerinden biri olan Kıraç, kendine has tarzı ve etkileyici yorumuyla bir döneme damgasını vurdu. Özellikle yaptığı dizi müzikleriyle hafızalarımıza kazınan Kıraç, son dönemde sadece yaptığı açıklamalarla gündeme gelse de müzik kariyerine devam ediyor ve sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor.
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Kıraç, Havsa'da vereceği konserin gerçekleşeceği alanı bulamayınca adresi bir vatandaşa sordu.
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Konserden haberdar olan vatandaş adresi tarif etse de Kıraç'ı tanıyamadı.
İşte o anlar;
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