Kıraç, Havsa'da vereceği konserin gerçekleşeceği alanı bulamayınca adresi bir vatandaşa sordu.

Anadolu Rock müziğinin çığır açan temsilcilerinden biri olan Kıraç, kendine has tarzı ve etkileyici yorumuyla bir döneme damgasını vurdu. Özellikle yaptığı dizi müzikleriyle hafızalarımıza kazınan Kıraç, son dönemde sadece yaptığı açıklamalarla gündeme gelse de müzik kariyerine devam ediyor ve sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor.