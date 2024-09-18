Uğur Dündar Yeni Programının Tanıtımını Cem Yılmaz'lı "Sayın Bezmenler" Videosunun Yeni Versiyonuyla Yaptı

Uğur Dündar, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biridir. Kendine özgü tarzı ve keskin gözlem yeteneği ile tanınan Dündar, uzun yıllar boyunca birçok önemli haberin altına imzasını attı. Kendisinin, ABD'de Halil Bezmen'in evine gittiği ve Remzi Çelik'le yumruk yumruğa kavga ettiği anlar geçtiğimiz yıllarda yeniden hatırlandı ve bir anda sosyal medyada viral oldu bildiğiniz üzere.
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Uğur Dündar, yeni başlayacak olan programının tanıtımını "Bezmenler" videosunun yeni versiyonuyla yaptı.
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Cem Yılmaz'lı tanıtım videosu beğeni topladı.
İşte o tanıtım;
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