Türkiye Güzeli İdil Bilgen'le Röportaj Yapan Özlem Gürses Sordu: "Niye Girdin Güzellik Yarışmasına?"

2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği tartışmaları da beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Birinciliği haketmediğini düşünenler ortaya sayısız iddia da attı. Özlem Gürses, büyükelçi olan babasının torpili sayesinde birinci olduğu iddia edilen Bilgen'le röportaj yaptı.