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Türkiye Güzeli İdil Bilgen'le Röportaj Yapan Özlem Gürses Sordu: "Niye Girdin Güzellik Yarışmasına?"

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'le Röportaj Yapan Özlem Gürses Sordu: "Niye Girdin Güzellik Yarışmasına?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 22:09

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2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği tartışmaları da beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Birinciliği haketmediğini düşünenler ortaya sayısız iddia da attı. Özlem Gürses, büyükelçi olan babasının torpili sayesinde birinci olduğu iddia edilen Bilgen'le röportaj yaptı.

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Özlem Gürses, İdil Bilgen'e neden bu yarışmaya katıldığını, ailesinin tepkisinin ne olduğunu sordu

Özlem Gürses, İdil Bilgen'e neden bu yarışmaya katıldığını, ailesinin tepkisinin ne olduğunu sordu

Tartışmalı güzel, bu yarışmanın sadece fiziksel güzellikle alakalı olmadığını, çok donanımlı ve eğitimli olan güzel kadınların yarıştığını belirtti.

Tartışmalı güzel, bu yarışmanın sadece fiziksel güzellikle alakalı olmadığını, çok donanımlı ve eğitimli olan güzel kadınların yarıştığını belirtti.

İşte o röportaj;

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