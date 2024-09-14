Türkiye Güzeli İdil Bilgen'le Röportaj Yapan Özlem Gürses Sordu: "Niye Girdin Güzellik Yarışmasına?"

2024 Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği tartışmaları da beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Birinciliği haketmediğini düşünenler ortaya sayısız iddia da attı. Özlem Gürses, büyükelçi olan babasının torpili sayesinde birinci olduğu iddia edilen Bilgen'le röportaj yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Gürses, İdil Bilgen'e neden bu yarışmaya katıldığını, ailesinin tepkisinin ne olduğunu sordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tartışmalı güzel, bu yarışmanın sadece fiziksel güzellikle alakalı olmadığını, çok donanımlı ve eğitimli olan güzel kadınların yarıştığını belirtti.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın