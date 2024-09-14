Yaşanan Tartışmaların Ardından Türkiye'nin İlk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece'nin Videosu Yeniden Gündem Oldu

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 20 finalisti geride bırakarak birinci olan isim İdil Bilgen'in başarısı tartışmaları da beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Güzellik standartlarına uygun bulunmayan Bilgen için Ahmet Çakar'dan Demet Akalın'a kadar pek çok isim olumsuz yorumda bulundu.