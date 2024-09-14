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Yaşanan Tartışmaların Ardından Türkiye'nin İlk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece'nin Videosu Yeniden Gündem Oldu

Yaşanan Tartışmaların Ardından Türkiye'nin İlk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece'nin Videosu Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 17:09

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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 20 finalisti geride bırakarak birinci olan isim İdil Bilgen'in başarısı tartışmaları da beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Güzellik standartlarına uygun bulunmayan Bilgen için Ahmet Çakar'dan Demet Akalın'a kadar pek çok isim olumsuz yorumda bulundu.

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Bu tartışmaların ardından geçmişten günümüze Türkiye'nin güzellik kraliçeleri yeniden hatırlandı.

Bu tartışmaların ardından geçmişten günümüze Türkiye'nin güzellik kraliçeleri yeniden hatırlandı.

Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece'nin yapay zeka ile düzenlenen videosu sosyal medyada viral oldu.

Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli Keriman Halis Ece'nin yapay zeka ile düzenlenen videosu sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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