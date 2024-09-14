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Bir Kadın 2009 Yılında Türkiye'de Tatil Yapan Ailesinin 200 Euro Ödediği Fotoğrafları Paylaştı

Bir Kadın 2009 Yılında Türkiye'de Tatil Yapan Ailesinin 200 Euro Ödediği Fotoğrafları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 18:25

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Photoshpola ilk tanıştığımız yıllarda, Türk fotoğrafçılar da kendi tarzlarını ve yaratıcılıklarını konuşturmaya başladı. Bu dönem, fotoğrafçılıkta yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilse de ortaya çıkan sonuçlar her zaman o kadar da muhteşem olamadı.

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Bir kadın, ailesinin 2009 yılında Türkiye'de yaptıkları tatil esnasında çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Bir kadın, ailesinin 2009 yılında Türkiye'de yaptıkları tatil esnasında çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

200 Euro ödedikleri o fotoğraflar görenleri hem güldürdü hem de o günlere götürdü.

200 Euro ödedikleri o fotoğraflar görenleri hem güldürdü hem de o günlere götürdü.

İşte o fotoğraflar;

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