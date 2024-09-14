Bir Kadın 2009 Yılında Türkiye'de Tatil Yapan Ailesinin 200 Euro Ödediği Fotoğrafları Paylaştı

Photoshpola ilk tanıştığımız yıllarda, Türk fotoğrafçılar da kendi tarzlarını ve yaratıcılıklarını konuşturmaya başladı. Bu dönem, fotoğrafçılıkta yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilse de ortaya çıkan sonuçlar her zaman o kadar da muhteşem olamadı.