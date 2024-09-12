Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Havalı Tatil Fotoğraflarının Arkasındaki Gerçekleri Paylaştı

Sosyal medyanın aslında ne kadar yanıltıcı bir evren olduğunu artık hepimiz farkındayız. Sosyal medyada insanlar olduğu insanı değil olmak istediği insanı paylaşıyor. Bu sebeple sosyal medyada herkesin kusursuz bir hayata ya da kusursuz fiziklere sahip olduklarını düşünüyoruz.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, havalı tatil fotoğraflarının çekim sürecini paylaştı.
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İki görüntü arasındaki fark, sosyal medyada nasıl bir dünya oluşturabileceğimizi bir ekre daha ortaya koydu.
İşte o video;
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