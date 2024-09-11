Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aşırı Gerçekçi "Okulun İlk Gününde Popüler Kız" Videosu ile Sinirleri Bozdu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_seqe...
'simayrie' isimli sosyal medya kullanıcısının genel olarak günlük yaşamımızda sinirlerimizi bozan tipleri canlandırdığı videolarına denk gelmişsinizdir. Kendisinin canlandırmaları o kadar gerçekçi ve kullandığı detaylar o kadar yerinde ki, videolarını sadece izlerken bile sinirleriniz bozulabiliyor.
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Kendisi şimdi de, okulun ilk gününde 'okulun popüler kızını' canlandırdı.
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Yaptığı canlandırma yine gerçekçiliğiyle hem okula yeni başlayanların sinirini bozdu hem de izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.
İşte o video;
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