Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aşırı Gerçekçi "Okulun İlk Gününde Popüler Kız" Videosu ile Sinirleri Bozdu

'simayrie' isimli sosyal medya kullanıcısının genel olarak günlük yaşamımızda sinirlerimizi bozan tipleri canlandırdığı videolarına denk gelmişsinizdir. Kendisinin canlandırmaları o kadar gerçekçi ve kullandığı detaylar o kadar yerinde ki, videolarını sadece izlerken bile sinirleriniz bozulabiliyor.