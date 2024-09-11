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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aşırı Gerçekçi "Okulun İlk Gününde Popüler Kız" Videosu ile Sinirleri Bozdu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aşırı Gerçekçi "Okulun İlk Gününde Popüler Kız" Videosu ile Sinirleri Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 16:43

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'simayrie' isimli sosyal medya kullanıcısının genel olarak günlük yaşamımızda sinirlerimizi bozan tipleri canlandırdığı videolarına denk gelmişsinizdir. Kendisinin canlandırmaları o kadar gerçekçi ve kullandığı detaylar o kadar yerinde ki, videolarını sadece izlerken bile sinirleriniz bozulabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_seqe...
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Kendisi şimdi de, okulun ilk gününde 'okulun popüler kızını' canlandırdı.

Kendisi şimdi de, okulun ilk gününde 'okulun popüler kızını' canlandırdı.

Yaptığı canlandırma yine gerçekçiliğiyle hem okula yeni başlayanların sinirini bozdu hem de izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.

Yaptığı canlandırma yine gerçekçiliğiyle hem okula yeni başlayanların sinirini bozdu hem de izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.

İşte o video;

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