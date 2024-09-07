Topla Bayrakları Topla: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yorumlarda Yanlışlıkla Bayrak Astıran İfadeleri Açıkladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_XX5y...
Sosyal medyada bazı paylaşımların altını Türk bayraklarıyla donatanları mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle yurt dışından yapılan paylaşımların ucundan köşesinden bizimle ilgili en ufak bir şey görürsek hemen bayrakları asıyoruz! Hatta bu artık bir kalıp haline de geldi. Fakat bunu her zaman doğru yerde mi kullanıyoruz?
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Sosyal medyada İngilizce öğrenimi ile ilgili ipuçları paylaşan Nurşen Önder bu konuyu ele aldığı bir video paylaştı.
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Kafa karışıklığına sebep olup yorumlarda yanlışlıkla bayrak astıran ifadeleri açıklayan Önder pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.
İşte o video;
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