'Atlı Karınca'nın İsmindeki 'Karınca'nın Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Tüm dünyada, çocukların en sevdiği eğlencelerden biri hiç şüphesiz atlı karınca. Bu renkli ve dönen oyun aleti, çocukların doyasıya eğlendiği ve onlara eğlenceli anılar kazandıran bir aktivite. Atlı karıncadaki atları hepimiz biliyoruz ama karıncanın tam olarak nereden geldiğini biliyor muydunuz?