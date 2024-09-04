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'Atlı Karınca'nın İsmindeki 'Karınca'nın Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

'Atlı Karınca'nın İsmindeki 'Karınca'nın Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:47 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 19:48

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Tüm dünyada, çocukların en sevdiği eğlencelerden biri hiç şüphesiz atlı karınca. Bu renkli ve dönen oyun aleti, çocukların doyasıya eğlendiği ve onlara eğlenceli anılar kazandıran bir aktivite. Atlı karıncadaki atları hepimiz biliyoruz ama karıncanın tam olarak nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_dkYM...
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Hesabında dil ile ilgili eğlenceli içerikler paylaşan 'okudemedim' isimli sosyal medya kullanıcısı bu oyunun kökenini araştırdı.

Hesabında dil ile ilgili eğlenceli içerikler paylaşan 'okudemedim' isimli sosyal medya kullanıcısı bu oyunun kökenini araştırdı.

Köklerinin haçlı seferlerine kadar dayandığı atlı karıncanın Türklerin ve Arapların oynadığı bir oyundan geldiği ortaya çıktı.

Köklerinin haçlı seferlerine kadar dayandığı atlı karıncanın Türklerin ve Arapların oynadığı bir oyundan geldiği ortaya çıktı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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