Görüş Bildir
Haberler
Video
Köyden Paylaştığı Videolarla Doğal Hayatı Dibine Kadar Hissettiren Gezen Oğlak'ın Yeni Videosu Beğeni Topladı

Köyden Paylaştığı Videolarla Doğal Hayatı Dibine Kadar Hissettiren Gezen Oğlak'ın Yeni Videosu Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 11:36

İçerik Devam Ediyor

Köyünde çektiği videolara yaptığı seslendirmelerle izleyenleri hem kahkahaya boğan hem de doğal hayatı en gerçek şekliyle ekrana taşıyan 'Gezen Oğlak'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de arılarla geçirdiği bir günü paylaştı.

Kaynak: https://x.com/gezzenoglak/status/1829...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arıcılıkla ilgili tüm detayları da paylaşan Elif Akçivi, videosuyla izleyenleri hem güldürdü hem bilgiye boğdu.

Arıcılıkla ilgili tüm detayları da paylaşan Elif Akçivi, videosuyla izleyenleri hem güldürdü hem bilgiye boğdu.

"Oğlağın dişine kurt değdi bi kere." notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

"Oğlağın dişine kurt değdi bi kere." notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın