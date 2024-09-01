Köyden Paylaştığı Videolarla Doğal Hayatı Dibine Kadar Hissettiren Gezen Oğlak'ın Yeni Videosu Beğeni Topladı

Kaynak: https://x.com/gezzenoglak/status/1829...
Köyünde çektiği videolara yaptığı seslendirmelerle izleyenleri hem kahkahaya boğan hem de doğal hayatı en gerçek şekliyle ekrana taşıyan 'Gezen Oğlak'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de arılarla geçirdiği bir günü paylaştı.
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Arıcılıkla ilgili tüm detayları da paylaşan Elif Akçivi, videosuyla izleyenleri hem güldürdü hem bilgiye boğdu.
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"Oğlağın dişine kurt değdi bi kere." notuyla paylaştığı video beğeni topladı.
İşte o video;
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