Köyden Paylaştığı Videolarla Doğal Hayatı Dibine Kadar Hissettiren Gezen Oğlak'ın Yeni Videosu Beğeni Topladı

Köyünde çektiği videolara yaptığı seslendirmelerle izleyenleri hem kahkahaya boğan hem de doğal hayatı en gerçek şekliyle ekrana taşıyan 'Gezen Oğlak'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de arılarla geçirdiği bir günü paylaştı.