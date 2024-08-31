Suratının Ortasına Sıkmış: Son Dönemde Kutlamaların Vazgeçilmezi Olan Köpük Güldüren Bir Kazaya Sebep Oldu

Düğünlerin ve kutlamaların modası her dönem değişiyor. Dönem dönem farklı dekorlar, müzikler ya da eğlence araçlarıyla karşılaşıyoruz. Son dönemlerin en popüler trendi ise köpükler. Bu minik detay, kutlamaları adeta bir rüya alemine dönüştürebiliyor. Fakat herkesin kıyafetine, saçına ve makyajına dikkat ettiği düğünlerde istenmeyen durumlara da sebep olabiliyor.