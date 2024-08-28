Duygulandırdı: Oğuzhan Alpdoğan'ın Bir Videosunu İzlerken Kendi Çocukluğuna Giden Bir Kadın Hislerini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-yFTj...
Sosyal medyada yaptığı tespitler ve yarattığı tiplemelerle beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisinin tespitleri o kadar yerinde ve gerçek ki, kendisini 'sosyolog' olarak tanımlayan bir kitle var. Bir kadın Oğuzhan Alpdoğan'ın bir videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı.
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Kadın, Oğuzhan Alpdoğan'ın düğün günü arabası olmadığı için boş yer arayan aile videosunu izlerken, kendi çocukluğunu hatırladı.
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Çocukluğundan beri bir araba almayı hayal etmesinin altında yatan sebebi bu videoyla bir kere daha hatırlayan genç kadın, "Bu hissi sadece yaşayan bilir." diyerek izleyenleri de duygulandırdı.
İşte o video;
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