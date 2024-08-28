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Duygulandırdı: Oğuzhan Alpdoğan'ın Bir Videosunu İzlerken Kendi Çocukluğuna Giden Bir Kadın Hislerini Anlattı

Duygulandırdı: Oğuzhan Alpdoğan'ın Bir Videosunu İzlerken Kendi Çocukluğuna Giden Bir Kadın Hislerini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 22:06 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 22:12

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Sosyal medyada yaptığı tespitler ve yarattığı tiplemelerle beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisinin tespitleri o kadar yerinde ve gerçek ki, kendisini 'sosyolog' olarak tanımlayan bir kitle var. Bir kadın Oğuzhan Alpdoğan'ın bir videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-yFTj...
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Kadın, Oğuzhan Alpdoğan'ın düğün günü arabası olmadığı için boş yer arayan aile videosunu izlerken, kendi çocukluğunu hatırladı.

Kadın, Oğuzhan Alpdoğan'ın düğün günü arabası olmadığı için boş yer arayan aile videosunu izlerken, kendi çocukluğunu hatırladı.

Çocukluğundan beri bir araba almayı hayal etmesinin altında yatan sebebi bu videoyla bir kere daha hatırlayan genç kadın, "Bu hissi sadece yaşayan bilir." diyerek izleyenleri de duygulandırdı.

Çocukluğundan beri bir araba almayı hayal etmesinin altında yatan sebebi bu videoyla bir kere daha hatırlayan genç kadın, "Bu hissi sadece yaşayan bilir." diyerek izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o video;

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