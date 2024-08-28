Duygulandırdı: Oğuzhan Alpdoğan'ın Bir Videosunu İzlerken Kendi Çocukluğuna Giden Bir Kadın Hislerini Anlattı

Sosyal medyada yaptığı tespitler ve yarattığı tiplemelerle beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisinin tespitleri o kadar yerinde ve gerçek ki, kendisini 'sosyolog' olarak tanımlayan bir kitle var. Bir kadın Oğuzhan Alpdoğan'ın bir videosunu izlerken duygusal anlar yaşadı.