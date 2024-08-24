Kızının Bir Cümlesiyle Buralara Gelmiş:'2. Dilan Polat' Olarak Bilinen Özlem Öz Nasıl Fenomen Olduğunu Anlattı

Özlem Öz, geçtiğimiz yıllarda lüks araçlar pahalı fotoğraf çekimleriyle sosyal medyada 'İkinci Dilan Polat' olarak biliniyor, kendisinin Dilan Polat'ı taklit ettiği söyleniyordu. Kara para aklama meselelerine kendisinin de ismi karışınca lüks ve şatafatı geri plana atıp daha mütevazı bir hayat tercih eden Özlem Öz, nasıl fenomen olduğunu anlattı.