Kızının Bir Cümlesiyle Buralara Gelmiş:'2. Dilan Polat' Olarak Bilinen Özlem Öz Nasıl Fenomen Olduğunu Anlattı

Özlem Öz, geçtiğimiz yıllarda lüks araçlar pahalı fotoğraf çekimleriyle sosyal medyada 'İkinci Dilan Polat' olarak biliniyor, kendisinin Dilan Polat'ı taklit ettiği söyleniyordu. Kara para aklama meselelerine kendisinin de ismi karışınca lüks ve şatafatı geri plana atıp daha mütevazı bir hayat tercih eden Özlem Öz, nasıl fenomen olduğunu anlattı.
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Geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alan Özlem Öz'ün 4 çocuğu var.
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Bir dönem "Anneye ayran lazımmış" dediği video ile viral olan minik kızı hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Meğer kendisi Özlem Öz'ün büyük kızı Lina'ymış.
Özlem Öz'ün anlattığına göre, o günden sonra takipçi kitlesi giderek artmış ve durum bu günlere kadar gelmiş.
Detayları Özlem Öz böyle anlattı;
Videoyu bilmeyenler için onu da buraya bırakalım;
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