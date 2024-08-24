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Bir Kuaförün Yıllar Önce Geçirdiği Kaza Sebebiyle Saçlarını Kaybeden Çocuğa Yaşattığı Mutluluk Kalpleri Isıttı

Bir Kuaförün Yıllar Önce Geçirdiği Kaza Sebebiyle Saçlarını Kaybeden Çocuğa Yaşattığı Mutluluk Kalpleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 22:28

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Çocuklar için diğerlerinden fakrlı görünmek, özellikle de ergenlik döneminde oldukça zor bir durum olabiliyor. Akran zorbalığının yoğun yaşandığı bu dönemde çocukların psikolojisinde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. 13 yaşındaki Joe da onlardan biriydi.

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1 yaşında geçirdiği kaza sonucu saçlarının bir kısmını kaybeden Joe, son dönemde oldukça yaygınlaşan protez saç yöntemine başvurdu.

1 yaşında geçirdiği kaza sonucu saçlarının bir kısmını kaybeden Joe, son dönemde oldukça yaygınlaşan protez saç yöntemine başvurdu.

Titiz bir çalışmayla ona en uygun saçı tasarlayan kuaför, çocuğa adeta yeni bir hayat verdi.

Titiz bir çalışmayla ona en uygun saçı tasarlayan kuaför, çocuğa adeta yeni bir hayat verdi.

İşte o video;

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