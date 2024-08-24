Geçtiğimiz Günlerde Verdiği Notla Bir Simitçiye Duygusal Anlar Yaşatan Genç O Simitçiyle Bir Araya Geldi

Geçtiğimiz günlerde bir genç, simitçilik yapan bir vatandaşa 'Kimse söylememiş olabilir ama sen elinden geleni yapıyorsun.' yazılı bir not verdi. Notu okuduktan sonra duygusal anlar yaşayan simitçi, izleyenleri de duygulandırdı. Video viral olunca notu bırakan genç ve simitçi bir araya geldi.