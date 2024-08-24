Geçtiğimiz Günlerde Verdiği Notla Bir Simitçiye Duygusal Anlar Yaşatan Genç O Simitçiyle Bir Araya Geldi

Geçtiğimiz günlerde bir genç, simitçilik yapan bir vatandaşa 'Kimse söylememiş olabilir ama sen elinden geleni yapıyorsun.' yazılı bir not verdi. Notu okuduktan sonra duygusal anlar yaşayan simitçi, izleyenleri de duygulandırdı. Video viral olunca notu bırakan genç ve simitçi bir araya geldi.
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Notu okuduktan sonra "Çocukluktan beri verdiğim mücadele aklıma geldi." diyen simitçi bir akrabanın bile yapmadığı, 15-20 yaşında bir çocuğun yaptığını söyledi.
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O video ve ardından yaşananlar bir insanı mutlu etmenin, hatta omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmenin aslında ne kadar kolay olabileceğini gösterdi
İşte o video;
İzlemeyenler için ilk videoyu da buraya bırakalım;
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