Çocuklarıyla Yaşadığı Kazayı Spritüel Bir Olaya Bağlayan Kadının Anlattıkları Beyin Yaktı

Bildiğiniz üzere son dönemde spritüel konulara ilgi oldukça arttı. Özellikle sosyal medyada manifest, çağırma, bir takım sayılar, rezonans gibi kavramları daha sık görmeye başladık. Sosyal medyada spiritüel konular ile ilgili bilgiler paylaşan bir kadın, yaşadığı bir trafik kazasını 'uyanış' ile ilişkilendirince sosyal medyanın diline düştü.