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Çocuklarıyla Yaşadığı Kazayı Spritüel Bir Olaya Bağlayan Kadının Anlattıkları Beyin Yaktı

Çocuklarıyla Yaşadığı Kazayı Spritüel Bir Olaya Bağlayan Kadının Anlattıkları Beyin Yaktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:50

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Bildiğiniz üzere son dönemde spritüel konulara ilgi oldukça arttı. Özellikle sosyal medyada manifest, çağırma, bir takım sayılar, rezonans gibi kavramları daha sık görmeye başladık. Sosyal medyada spiritüel konular ile ilgili bilgiler paylaşan bir kadın, yaşadığı bir trafik kazasını 'uyanış' ile ilişkilendirince sosyal medyanın diline düştü.

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Çocuklarıyla yolculuk yaptığı sırada baygınlık geçiren ve büyük bir kaza atlatan kadın, o baygınlığının sebebini 'beyninin bir takım olayları unutmak için format atmak istemesi' olduğunu söyledi.

Çocuklarıyla yolculuk yaptığı sırada baygınlık geçiren ve büyük bir kaza atlatan kadın, o baygınlığının sebebini 'beyninin bir takım olayları unutmak için format atmak istemesi' olduğunu söyledi.

"Beynim bir dönemi kayıt dışı bırakmak için beni bayıltıyor ve format atıyor." diyen kadın o kazayı 'ilk uyanışı' olarak tanımladı.

"Beynim bir dönemi kayıt dışı bırakmak için beni bayıltıyor ve format atıyor." diyen kadın o kazayı 'ilk uyanışı' olarak tanımladı.

İşte o video;

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