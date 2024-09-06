Görüş Bildir
Haberler
Video
Marmaris'te Bir Eğlence Mekanının Turistler İçin Sunduğu Dans Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Marmaris'te Bir Eğlence Mekanının Turistler İçin Sunduğu Dans Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 16:42

İçerik Devam Ediyor

Türkiye, bir turizm cenneti olarak bilinir. Bu eşsiz güzelliklerle dolu ülke, yıllardır ziyaretçilerine sunduğu çeşitlilik ve zenginlikle, dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekmeyi başarıyor. Fakat son yıllarda turizm sektörü bazı tatsızlıklarla gündeme geliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_WG5k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Marmaris'te bir eğlence mekanının önünden geçen Türkler, turistler için sunulan dans gösterisini görünce şoke oldu.

Marmaris'te bir eğlence mekanının önünden geçen Türkler, turistler için sunulan dans gösterisini görünce şoke oldu.

Şaşkınlıkla paylaştıkları o anlar izleyenleri de şaşırttı.

Şaşkınlıkla paylaştıkları o anlar izleyenleri de şaşırttı.

İşte o dans;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın