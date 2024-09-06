Marmaris'te Bir Eğlence Mekanının Turistler İçin Sunduğu Dans Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Türkiye, bir turizm cenneti olarak bilinir. Bu eşsiz güzelliklerle dolu ülke, yıllardır ziyaretçilerine sunduğu çeşitlilik ve zenginlikle, dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekmeyi başarıyor. Fakat son yıllarda turizm sektörü bazı tatsızlıklarla gündeme geliyor.