Marmaris'te Bir Eğlence Mekanının Turistler İçin Sunduğu Dans Gösterisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_WG5k...
Türkiye, bir turizm cenneti olarak bilinir. Bu eşsiz güzelliklerle dolu ülke, yıllardır ziyaretçilerine sunduğu çeşitlilik ve zenginlikle, dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekmeyi başarıyor. Fakat son yıllarda turizm sektörü bazı tatsızlıklarla gündeme geliyor.
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Marmaris'te bir eğlence mekanının önünden geçen Türkler, turistler için sunulan dans gösterisini görünce şoke oldu.
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Şaşkınlıkla paylaştıkları o anlar izleyenleri de şaşırttı.
İşte o dans;
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