Bir Turist Türkiye'de Kaldığı Bir Otelde Sunulan Rihanna'lı Animasyon Şovunu Şaşkınlıkla Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemiz tatilciler için bir cennet. Her yaz dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan otellerimiz onları memnun etmenin çeşitli yollarını buluyor. O yollardan biri de elbette renli animasyon gösterileri.
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Türkiye'de tatil yapan bir turist kaldığı otelde Rihanna'lı animasyon gösterisini görünce şoke oldu.
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Rihanna konser vermeyince, Türkiye'nin devreye girdiğini belirten turist o gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o gösteri;
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