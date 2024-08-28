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Türkiye'nin Replika Ürün Üretmekteki Ünü Dünyaya Yayıldı: Bir Grup İçerik Üreticisi Bu Durumu Tiye Aldı

Türkiye'nin Replika Ürün Üretmekteki Ünü Dünyaya Yayıldı: Bir Grup İçerik Üreticisi Bu Durumu Tiye Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 19:42

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Ülkemiz repkila ürün cenneti bildiğiniz üzere. Dünyaca ünlü markaların yüksek kalitede taklitlerinin satıldığı dükkanlar ve üretim merkezleri, son dönemde turistlerin de oldukça ilgisini çekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir turist, bu dükkanlardan birine girmiş, kendisinde orijinali bulunan sahte ürünün kalitesinin gerçeğiyle neredeyse aynı olduğunu söylemişti.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Yurt dışında bir grup genç de bu durumu dillerine doladıkları bir video çekti.

Yurt dışında bir grup genç de bu durumu dillerine doladıkları bir video çekti.

Türkiye tatilinden dönen bir arkadaşlarının baştan aşağı marka kıyafetlerle donandığı video sosyal medyada viral oldu.

Türkiye tatilinden dönen bir arkadaşlarının baştan aşağı marka kıyafetlerle donandığı video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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Zzz

kapalıçarşı gibi tarihin en önemli ticaret yerini çakmacılar çarşısına çevirenler sağolsun