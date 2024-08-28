Türkiye'nin Replika Ürün Üretmekteki Ünü Dünyaya Yayıldı: Bir Grup İçerik Üreticisi Bu Durumu Tiye Aldı

Ülkemiz repkila ürün cenneti bildiğiniz üzere. Dünyaca ünlü markaların yüksek kalitede taklitlerinin satıldığı dükkanlar ve üretim merkezleri, son dönemde turistlerin de oldukça ilgisini çekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir turist, bu dükkanlardan birine girmiş, kendisinde orijinali bulunan sahte ürünün kalitesinin gerçeğiyle neredeyse aynı olduğunu söylemişti.