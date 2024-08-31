Bir Miniğin Askerlerin Nöbet Değişimini Birebir Taklit Ettiği Anları İzlerken Ekranı Isırmak İsteyeceksiniz

Anıtkabir, her bir detayıyla adeta büyüleyici bir hava taşıyor. Bu etkileyici detaylardan biri de, askerlerimizin nöbet değişim saati. O anlar her birimizin tüylerini diken diken etse de en çok çocukları etkiliyor.
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Anıtkabiri ziyaret eden bir minik, askerlerimizin nöbet değişim saatinde yaptığı hareketleri birebir taklit etti.
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Asker kıyafeti ve elindeki değneği ile yaptığı aşırı sevimli taklit sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
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