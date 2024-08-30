Bir Anne Kemoterapi Gördüğü İçin Saçları Dökülen Kızı Toka Takmak İsteyince Hayatının En Zor Anlarını Yaşadı

Sağlık problemleri elbette herkes için zor fakat söz konusu çocuklar olunca işler daha da zor bir hal alıyor. Çocukların sağlık problemleri, hem onlar için hem de çevresindekiler için daha karmaşık bir süreç haline gelir. Hassas ve korunmasız olan çocuklarının yaşlarının çok ötesinde acılarla mücadele etmeleri, herkesin kalbini elbette acıtır.
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Kanser ile mücadele eden minik kız annesinden saçlarına toka takmasını istedi.
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Kemoterapi yüzünden dökülen saçlarına toka takmaya çalışan anne o anlarda gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.
İşte o video;
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