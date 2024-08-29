Şanlıurfa'da Bir Çocuk Balıklı Göle Düştü:Korkuya Kapılan Çocuk Diğer Ziyaretçilerin Müdahalesi ile Kurtarıldı

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Şanlıurfa Balıklı Göl, eşsiz güzelliği ve mistik atmosferi ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Suyunun kutsal kabul edildiği Balıklı Göl, eşsiz bir doğa manzarası sunarken, aynı zamanda Şanlıurfa'nın simgesi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz gün Balıklı Göl'de talihsiz bir kaza yaşandı.