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Şanlıurfa'da Bir Çocuk Balıklı Göle Düştü:Korkuya Kapılan Çocuk Diğer Ziyaretçilerin Müdahalesi ile Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Bir Çocuk Balıklı Göle Düştü:Korkuya Kapılan Çocuk Diğer Ziyaretçilerin Müdahalesi ile Kurtarıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 15:53

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Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Şanlıurfa Balıklı Göl, eşsiz güzelliği ve mistik atmosferi ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Suyunun kutsal kabul edildiği Balıklı Göl, eşsiz bir doğa manzarası sunarken, aynı zamanda Şanlıurfa'nın simgesi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz gün Balıklı Göl'de talihsiz bir kaza yaşandı.

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Bir çocuk göldeki balıkları izlerken bir anda suya düştü.

Bir çocuk göldeki balıkları izlerken bir anda suya düştü.

Talihsiz çocuğu oradaki vatandaşlar hızlı bir müdahale ile zarar görmeden kurtardı.

Talihsiz çocuğu oradaki vatandaşlar hızlı bir müdahale ile zarar görmeden kurtardı.

İşte o anlar;

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