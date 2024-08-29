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"Narin Olabilir mi?": Bir Kadın Gece Arabasıyla İlerlerken Küçük Bir Kızı Tedirgin Şekilde Yürürken Buldu

"Narin Olabilir mi?": Bir Kadın Gece Arabasıyla İlerlerken Küçük Bir Kızı Tedirgin Şekilde Yürürken Buldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 14:15

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Bildiğiniz üzere tüm Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir kayıp olan Narin'de. Tüm ülke küçük kızdan gelecek güzel bir haber bekliyor. Olayla ilgili gelişmeler yaşansa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Kaynak: https://twitter.com/BuseGzmkaya
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Bir sosyal medya kullanıcısı, saat 23.30 sıralarında, bir kızı yolda tek başına, tedirgin bir şekilde yürürken buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, saat 23.30 sıralarında, bir kızı yolda tek başına, tedirgin bir şekilde yürürken buldu.

Gideceği yere kadar takip etmeye çalışsa da kızın kendilerini atlattığını söyleyen kadın, durumu polise bildirdiklerini belirtti.

Gideceği yere kadar takip etmeye çalışsa da kızın kendilerini atlattığını söyleyen kadın, durumu polise bildirdiklerini belirtti.

Minik kızın Narin'le aynı yaşlarda olduğunu fark edince o anları sosyal medya hesabından "Narin olabilir mi?" notuyla paylaştı.

Minik kızın Narin'le aynı yaşlarda olduğunu fark edince o anları sosyal medya hesabından "Narin olabilir mi?" notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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