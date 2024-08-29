"Narin Olabilir mi?": Bir Kadın Gece Arabasıyla İlerlerken Küçük Bir Kızı Tedirgin Şekilde Yürürken Buldu

Kaynak: https://twitter.com/BuseGzmkaya
Bildiğiniz üzere tüm Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir kayıp olan Narin'de. Tüm ülke küçük kızdan gelecek güzel bir haber bekliyor. Olayla ilgili gelişmeler yaşansa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, saat 23.30 sıralarında, bir kızı yolda tek başına, tedirgin bir şekilde yürürken buldu.
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Gideceği yere kadar takip etmeye çalışsa da kızın kendilerini atlattığını söyleyen kadın, durumu polise bildirdiklerini belirtti.
Minik kızın Narin'le aynı yaşlarda olduğunu fark edince o anları sosyal medya hesabından "Narin olabilir mi?" notuyla paylaştı.
İşte o anlar;
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