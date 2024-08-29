"Olayın Ne Olduğu Biliniyor" Spiker Duygu Gözde Arslan'dan Narin İsyanı!
"Olayın Ne Olduğu Biliniyor" Spiker Duygu Gözde Arslan'dan Narin İsyanı!
TV100 spikeri Duygu Gözde Arslan, canlı yayında 9 gündür kayıp olan Narin için isyan etti. 'Haberlere yansımayan gerçekler var' diyen Arslan, bu olayın bir sonuca bağlanması için yetkililere seslendi.
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin günlerdir ülke gündeminden düşmüyor.
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Kaybolmasının üzerinden 9 gün geçen Narin'in bulunması için emniyet güçleri seferber olurken, yapılan son açıklamalarda çemberin daraldığı ve Narin'in bulunmak üzere olduğu söylenmişti.
Annesinin Didem Arslan'a yaptığı son açıklamaların ardından Narin'in abisi gözaltına alınmış ve kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle DNA örneği alınıp serbest bırakılmıştı.
Tüm Türkiye küçük Narin'in sağ salim bir an önce bulunmasını dilerken, TV100 spikeri Duygu Gözde Arslan canlı yayında isyan etti.
Narin'in kaybolmasıyla ilgili konuşan Arslan, "Haberlere yansımayan gerçekler var!" şeklinde isyan ederken, bu olayın artık sonuca bağlanması için yetkililere seslendi.
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"Televizyonlara yansımayan haberlere yansımayan bazı gerçekler var, bizim de duyduğumuz bilgilere göre olayın ne olduğu biliniyor. Muhabirimiz umut verici gelişmeler var dedi, artık umut verilmesin sonuç verilsin!"
"Kanlı mendil bulunuyor, terlik bulunuyor ama bunlar Narin'e ait değil. Artık bu iş bir sonuca kavuşsun. Abisi kolundaki ısırık nedeniyle gözaltında. DNA sonuçları bekleniyor."
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