Mustafa Sarıgül de Minik Narin'in Kaybına Sessiz Kalmadı: “Evladımız Günlerdir Kayıp, Üzülüyorum.”

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gözü 8 gündür kayıp olan Narin'den gelecek güzel haberde. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili gelişmeler yaşanda da henüz sonuca ulaşılmadı.
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Ülkede yaşanan tüm toplumsal meseleler hakkında görüşlerini videolarıyla dile getiren Mustafa Sarıgül, Narin Güran olayına da sessiz kalmadı.
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Olayı takip ettiğini belirten Sarıgül, üzüntüsünü dile getirdi.
İşte o video;
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