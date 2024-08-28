Mustafa Sarıgül de Minik Narin'in Kaybına Sessiz Kalmadı: “Evladımız Günlerdir Kayıp, Üzülüyorum.”

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gözü 8 gündür kayıp olan Narin'den gelecek güzel haberde. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili gelişmeler yaşanda da henüz sonuca ulaşılmadı.