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Mustafa Sarıgül de Minik Narin'in Kaybına Sessiz Kalmadı: “Evladımız Günlerdir Kayıp, Üzülüyorum.”

Mustafa Sarıgül de Minik Narin'in Kaybına Sessiz Kalmadı: “Evladımız Günlerdir Kayıp, Üzülüyorum.”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 20:33 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 20:45

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Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gözü 8 gündür kayıp olan Narin'den gelecek güzel haberde. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili gelişmeler yaşanda da henüz sonuca ulaşılmadı.

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Ülkede yaşanan tüm toplumsal meseleler hakkında görüşlerini videolarıyla dile getiren Mustafa Sarıgül, Narin Güran olayına da sessiz kalmadı.

Ülkede yaşanan tüm toplumsal meseleler hakkında görüşlerini videolarıyla dile getiren Mustafa Sarıgül, Narin Güran olayına da sessiz kalmadı.

Olayı takip ettiğini belirten Sarıgül, üzüntüsünü dile getirdi.

Olayı takip ettiğini belirten Sarıgül, üzüntüsünü dile getirdi.

İşte o video;

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