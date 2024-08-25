Bölge Halkı Afyonkarahisar'da Gerçekleşen Yangın Felaketine Müdahale Eden Ekiplere Gözleme Açtı

Lüks Aracıyla Sabahın Erken Saatinde Gürültü Yaparak Gezdiği Anları Paylaşan Şahıs Tepki Çekti

Erkeklerden Memnun Olmadığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyada Viral Oldu

Mekana Alınmayınca Sinirlenen Şahıslar Çalışana Araçla Çarptı: Hastaneye Kaldırılan Çalışan Hayatını Kaybetti

"Annen Evde mi?" Şarkısı Hepimizin Diline Dolanmıştı: O Şarkının Sahibi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Erkeklere Soruldu: "Ronaldo ile Halı Saha Maçı mı Barbara Palvin ile Yemek mi?"

Saç Boyası Karıştırma Akımı Devam Ediyor: Saçını Turuncu Yapmak İsterken Siyahla Karşılaşan Kadın İsyan Etti

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