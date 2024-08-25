Bölge Halkı Afyonkarahisar'da Gerçekleşen Yangın Felaketine Müdahale Eden Ekiplere Gözleme Açtı

Ülkemiz geçtiğimiz hafta büyük bir yangın felaketiyle mücadele etti. Aynı anda birden fazla şehrimizde yangın çıktı. Bazı bölgelerde yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Afyonkarahisar da yangınla mücadele eden şehirlerimiz arasındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge halkının el birliğiyle yangın ekiplerine gözleme açtığı görüntüler ortaya çıktı.
İşte o görüntüler;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın