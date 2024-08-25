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Bölge Halkı Afyonkarahisar'da Gerçekleşen Yangın Felaketine Müdahale Eden Ekiplere Gözleme Açtı

Bölge Halkı Afyonkarahisar'da Gerçekleşen Yangın Felaketine Müdahale Eden Ekiplere Gözleme Açtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 16:40

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Ülkemiz geçtiğimiz hafta büyük bir yangın felaketiyle mücadele etti. Aynı anda birden fazla şehrimizde yangın çıktı. Bazı bölgelerde yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Afyonkarahisar da yangınla mücadele eden şehirlerimiz arasındaydı.

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Geçtiğimiz Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Geçtiğimiz Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Bölge halkının el birliğiyle yangın ekiplerine gözleme açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Bölge halkının el birliğiyle yangın ekiplerine gözleme açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Dayanışmanın en güzel örneğinin görüldüğü video kalpleri ısıttı.

İşte o görüntüler;

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