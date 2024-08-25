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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ülkemizdeki Rastgele Bir Otelin Arsasının Yıllar İçindeki Değişimini İnceledi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ülkemizdeki Rastgele Bir Otelin Arsasının Yıllar İçindeki Değişimini İnceledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 11:23

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Ülke olarak her yıl çok büyük yangın felaketleriyle mücadele ediyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde 4 şehrimiz birden yanarken, İzmir'deki yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Pek çok insanın zarar gördüğü bu yangınların çıkış nedenleriyle ilgili tutuklamalar olurken bazı yangınların kaynağı bulunamayabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-7meC...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin kıyılarında bulunan otellerden birini rastgele seçti ve arsasının yıllar içindeki değişimini inceledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin kıyılarında bulunan otellerden birini rastgele seçti ve arsasının yıllar içindeki değişimini inceledi.

10 yıl öncesine kadar orman olan arsanın bir yangının ardından otele dönüşmüş olması, bazı gerçekler üzerine uzun uzun düşündürdü.

10 yıl öncesine kadar orman olan arsanın bir yangının ardından otele dönüşmüş olması, bazı gerçekler üzerine uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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