Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ülkemizdeki Rastgele Bir Otelin Arsasının Yıllar İçindeki Değişimini İnceledi

Ülke olarak her yıl çok büyük yangın felaketleriyle mücadele ediyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde 4 şehrimiz birden yanarken, İzmir'deki yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Pek çok insanın zarar gördüğü bu yangınların çıkış nedenleriyle ilgili tutuklamalar olurken bazı yangınların kaynağı bulunamayabiliyor.