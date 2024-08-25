Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ülkemizdeki Rastgele Bir Otelin Arsasının Yıllar İçindeki Değişimini İnceledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-7meC...
Ülke olarak her yıl çok büyük yangın felaketleriyle mücadele ediyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde 4 şehrimiz birden yanarken, İzmir'deki yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Pek çok insanın zarar gördüğü bu yangınların çıkış nedenleriyle ilgili tutuklamalar olurken bazı yangınların kaynağı bulunamayabiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin kıyılarında bulunan otellerden birini rastgele seçti ve arsasının yıllar içindeki değişimini inceledi.
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10 yıl öncesine kadar orman olan arsanın bir yangının ardından otele dönüşmüş olması, bazı gerçekler üzerine uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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