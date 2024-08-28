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Yerli John Wick Yusuf Dikeç'in Annesiyle Verdiği Poza Gelen Yorumlara Tepki Gösterdi:"Cehaletin Kokuşmuş Hali"

Yerli John Wick Yusuf Dikeç'in Annesiyle Verdiği Poza Gelen Yorumlara Tepki Gösterdi:"Cehaletin Kokuşmuş Hali"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 16:59

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Milli gururumuz Yusuf Dikeç, geçtiğimiz günlerde annesi ile bir pozunu 'En değerlim' notuyla paylaşmış, o paylaşımlara akılalmaz yorumlar gelmişti. Birçok kişiden tepki gören o yorumlara Yusuf Dikeç de sessiz kalmamış, 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır.' sözleriyle tokat gibi bir cevap vermişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_GXuS...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliği ile tanınan Ömer Arslan da kendi annesi ile olan fotoğrafını paylaşarak o yorumlara tepki gösterdi.

Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliği ile tanınan Ömer Arslan da kendi annesi ile olan fotoğrafını paylaşarak o yorumlara tepki gösterdi.

Pek çok toplumsal konuya değinen Arslan, gelen yorumlar için "Cehaletin ve eğitimsizliğin kokuşmuş hali." dedi.

Pek çok toplumsal konuya değinen Arslan, gelen yorumlar için "Cehaletin ve eğitimsizliğin kokuşmuş hali." dedi.

İşte o video;

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