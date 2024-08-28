Yerli John Wick Yusuf Dikeç'in Annesiyle Verdiği Poza Gelen Yorumlara Tepki Gösterdi:"Cehaletin Kokuşmuş Hali"

Milli gururumuz Yusuf Dikeç, geçtiğimiz günlerde annesi ile bir pozunu 'En değerlim' notuyla paylaşmış, o paylaşımlara akılalmaz yorumlar gelmişti. Birçok kişiden tepki gören o yorumlara Yusuf Dikeç de sessiz kalmamış, 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır.' sözleriyle tokat gibi bir cevap vermişti.