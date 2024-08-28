Yerli John Wick Yusuf Dikeç'in Annesiyle Verdiği Poza Gelen Yorumlara Tepki Gösterdi:"Cehaletin Kokuşmuş Hali"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_GXuS...
Milli gururumuz Yusuf Dikeç, geçtiğimiz günlerde annesi ile bir pozunu 'En değerlim' notuyla paylaşmış, o paylaşımlara akılalmaz yorumlar gelmişti. Birçok kişiden tepki gören o yorumlara Yusuf Dikeç de sessiz kalmamış, 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır.' sözleriyle tokat gibi bir cevap vermişti.
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Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliği ile tanınan Ömer Arslan da kendi annesi ile olan fotoğrafını paylaşarak o yorumlara tepki gösterdi.
Pek çok toplumsal konuya değinen Arslan, gelen yorumlar için "Cehaletin ve eğitimsizliğin kokuşmuş hali." dedi.
İşte o video;
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